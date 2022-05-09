В РФ появился уникальный онлайн-сервис создания открыток к 9 Мая

Пользователи поздравляют защитников с Днем Победы при помощи авторских открыток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России появился уникальный онлайн-сервис, с помощью которого пользователи могут создать авторские открытки. Благодаря новой площадке более 23 тысяч россиян смогли поздравить родных и близких с Днем Победы.

«В преддверии Дня Победы в Сети появилась интерактивная площадка , где любой желающий может буквально за несколько минут создать собственную открытку и поздравить с ее помощью своих близких. Творческой возможностью воспользовались уже более 23 тысяч посетителей сайта. Процесс создания открытки доступен любому человеку и не требует специальной подготовки», — сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.

Отмечается, что с помощью онлайн-сервиса пользователи могут поддержать российских военный, исполняющих долг перед родиной сегодня. Пользователи могут самостоятельно выбрать слоган и сюжет, украсить открытку деталями.

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Луганской и Донецкой народных республик с великим праздником — Днем Победы. Также глава направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, а также народам Грузии и Украины. Также поздравление от президента получил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и все свердловчане.