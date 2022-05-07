Путин поздравил Куйвашева и свердловчан с Днем Победы

08 мая 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

Поздравительная телеграмма пришла в адрес губернатора региона (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех свердловчан с великим праздником — Днем Победы. Об этом сообщает официальный сайт правительства Свердловской области. «Этот священный праздник отмечает вся Россия, он дорог каждому из нас. Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они встали на пути врага, с честью прошли все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества. И победили!», — говорится в поздравительной телеграмме. Также к поздравлению присоединился председатель российского Правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах миллионов россиян. «Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой есть свой герой!», — добавил Мишустин. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Президент РФ Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех свердловчан с великим праздником — Днем Победы. Об этом сообщает официальный сайт правительства Свердловской области. «Этот священный праздник отмечает вся Россия, он дорог каждому из нас. Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они встали на пути врага, с честью прошли все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества. И победили!», — говорится в поздравительной телеграмме. Также к поздравлению присоединился председатель российского Правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах миллионов россиян. «Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой есть свой герой!», — добавил Мишустин.