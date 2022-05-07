07 мая 2022

Путин поздравил Куйвашева и свердловчан с Днем Победы

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ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, холманских игорь, путин владимир
Поздравительная телеграмма пришла в адрес губернатора региона (фото из архива) Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех свердловчан с великим праздником — Днем Победы. Об этом сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.

«Этот священный праздник отмечает вся Россия, он дорог каждому из нас. Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они встали на пути врага, с честью прошли все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества. И победили!», — говорится в поздравительной телеграмме.

Также к поздравлению присоединился председатель российского Правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах миллионов россиян. «Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой есть свой герой!», — добавил Мишустин.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех свердловчан с великим праздником — Днем Победы. Об этом сообщает официальный сайт правительства Свердловской области. «Этот священный праздник отмечает вся Россия, он дорог каждому из нас. Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они встали на пути врага, с честью прошли все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества. И победили!», — говорится в поздравительной телеграмме. Также к поздравлению присоединился председатель российского Правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах миллионов россиян. «Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой есть свой герой!», — добавил Мишустин.
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