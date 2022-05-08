Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров ЛНР и ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Луганской и Донецкой народных республик с великим праздником — Днем Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля. Также российский президент направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, а также народам Грузии и Украины.

«По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Путин направил поздравительные послания лидерам ДНР и ЛНР. В поздравлениях он отметил, что сегодня наши военные, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами», — сообщается на сайте.

Российский лидер также поздравил с праздником граждан Украины. «Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в ВОВ», — подытожили там.

Ранее поздравление от президента получил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и все свердловчане. Также к поздравлению присоединился председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах миллионов россиян.