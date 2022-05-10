Европа собирается влезть в миллиардные долги из-за Украины

Евросоюз намерен выделить сотни миллиардов евро Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU

Европейский Союз рассматривает возможность совместного долга на сотни миллиардов евро на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, знакомого с планом.

«Евросоюз намерен выпустить совместный долг для финансирования долгосрочной реконструкции Украины, стоимость которой может составить сотни миллиардов евро», — рассказал изданию источник. Еврокомиссия также собирается воспользоваться кредитами из бюджета ЕС, гарантированными его членами. Эти деньги планируется предоставить Украине для выплаты зарплаты и пособий до 15 миллиардов долларов.

По данным собеседника агентства, ЕС рассматривает разные варианты финансирования реконструкции Украины, включая выпуск долговых обязательств ЕС. Евросоюз просит страны-участницы предоставить гарантии на случай, если Киев не выплатит кредиты.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко потребовал от Запада оказать срочную финансовую помощь, так как Киев не может покрыть дефицит своего бюджета. Он предложил странам G7 перечислить Киеву 10% средств, которые были выделены им Международным валютным фондом на преодоление экономических последствий от коронавируса, передает RT. Он потребовал от Запада сотни миллиардов долларов на восстановление инфраструктуры и «борьбу» с Россией.