Украина просит у Евросоюза срочной помощи миллиардами долларов

Украина просит денег, чтобы выжить Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украине необходимы десятки миллиардов долларов США на восстановление инфраструктуры, а также на продолжение «борьбы» с Россией. Такое заявление сделал глава украинского финансового ведомства Сергей Марченко.

«Мы находимся в сильном стрессе, в самом худшем [финансовом] состоянии. Если вы хотите, чтобы мы выиграли эту борьбу, тогда помогите нам. Киевская школа экономики оценила общие экономические потери в 600 миллиардов долларов», — приводит информацию Financial Times.

По его словам, треть украинских предприятий (30%) больше не работают, чуть меньше половины — 45% — работают на низких мощностях. Марченко утверждает, что ущерб гражданской и военной инфраструктуре оценивается в 270 миллиардов долларов США, около 7 тысяч жилых домов были разрушены. При этом правительство Украины продолжает выполнять обязательства по выплате зарплат и пенсий.

Ранее сотрудники МЧС России доставили на территорию Украины и Донбасса почти 1,1 тысячи тонн гуманитарной помощи, пишет RT. В его состав вошла вся продукция первой необходимости, уточняет «Взгляд».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, в том числе стоящих за гуманитарной помощью от российской стороны, размещают огневые позиции прямо в жилых домах, маскируют опорные пункты и технику в жилой застройке.

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