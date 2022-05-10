Сокурсник врио главы Томской области рассказал о его планах

10 мая 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Владимира Мазура поздравил с назначением его однокурсник по «школе губернаторов» Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Однокурсник по «школе губернаторов» нового врио главы Томской области Владимира Мазура депутат Госдумы, первый замруководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал, что они планируют обсудить с ним взаимодействие по региону в сфере молодежной политики. Об этом Даванков сообщил URA.RU. «Я уже поздравил его, очень рад за него. Мы не так давно знакомы, но я с ним часто советовался во время учебы [в „школе губернаторов“], когда дело касалось региональной повестки. Порадовался, что [Мазура назначили в] Томск, город молодой. Думаю, в ближайшее время обсудим с ним наше взаимодействие по региону, будем обсуждать с ним молодежную политику», — сказал Даванков в разговоре с URA.RU. Владимира Мазура 10 мая назначили на должность врио главы Томской области после отставки Сергея Жвачкина. Губернатор сообщил, что уже 10 лет руководит регионом и решил «дать дорогу молодым». Мазур является уроженцем Томской области, он был замом мэром Томска, замом губернатора Тюменской области и мэром Тобольска. До назначения на пост врио главы Томской области Мазур работал замначальника управления президента РФ по внутренней политике. Он также учился в «Школе губернаторов» — программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Однокурсник по «школе губернаторов» нового врио главы Томской области Владимира Мазура депутат Госдумы, первый замруководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал, что они планируют обсудить с ним взаимодействие по региону в сфере молодежной политики. Об этом Даванков сообщил URA.RU. «Я уже поздравил его, очень рад за него. Мы не так давно знакомы, но я с ним часто советовался во время учебы [в „школе губернаторов“], когда дело касалось региональной повестки. Порадовался, что [Мазура назначили в] Томск, город молодой. Думаю, в ближайшее время обсудим с ним наше взаимодействие по региону, будем обсуждать с ним молодежную политику», — сказал Даванков в разговоре с URA.RU. Владимира Мазура 10 мая назначили на должность врио главы Томской области после отставки Сергея Жвачкина. Губернатор сообщил, что уже 10 лет руководит регионом и решил «дать дорогу молодым». Мазур является уроженцем Томской области, он был замом мэром Томска, замом губернатора Тюменской области и мэром Тобольска. До назначения на пост врио главы Томской области Мазур работал замначальника управления президента РФ по внутренней политике. Он также учился в «Школе губернаторов» — программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.