Губернатор Томской области уходит в отставку

Сергей Жвачкин был главой региона 10 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил уйти в отставку и «дать дорогу молодым». Об этом сообщили в администрации региона.

«Я оставляю пост губернатора. В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — заявил Жвачкин, сообщается на официальном сайте интернет-портала администрации региона.

По его словам, важным этапом стало десятилетие на посту губернатора. Жвачкин отметил, что по закону работа главы региона ограничена двумя сроками и он не хочет искать лазейки и «цепляться за кресло». «Все эти обстоятельства, вместе взятые, и определили мое решение об отставке», — заявил губернатор. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту позицию, сообщил Жвачкин. Он также поблагодарил жителей области за поддержку и понимание.

Жвачкин стал губернатором Томской области в 2012 году. Его кандидатуру предложил экс-президент РФ Дмитрий Медведев. До 2007 года Жвачкин был депутатом думы Томской области, также он работал президентом «Востокгазпром» и гендиректором «Томскгазпром».