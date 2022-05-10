Томскую область возглавит кремлевский чиновник

10 мая 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Владимир Мазур будет руководить регионом Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Врио губернатора Томской области станет замначальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Принять отставку Губернатора Томской области Жвачкина С. А. по собственному желанию. Назначить Мазура Владимира Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Томской области», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля. На встрече с президентом РФ Мазур отметил, что хорошо знает Сибирь. В том числе он оценил высокий потенциал Томска. Мазур заявил, что первоочередной задачей будет повышение социально-экономическое состояния региона, решение вопросов здравоохранения и улучшение качества жизни местного населения. Мазур родился в Томской области, работал замом мэра Томска. Затем переехал в Тюменскую область и стал там замом губернатора региона, также был мэром Тобольска. Мазур работал заместителем главы Калужской области, оттуда перешел в администрацию президента, где занимался реформой системы местного самоуправления. Мазур был учеником «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Предыдущий глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку 10 мая, он заявил, что решил «дать дорогу молодым». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Врио губернатора Томской области станет замначальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Принять отставку Губернатора Томской области Жвачкина С. А. по собственному желанию. Назначить Мазура Владимира Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Томской области», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля. На встрече с президентом РФ Мазур отметил, что хорошо знает Сибирь. В том числе он оценил высокий потенциал Томска. Мазур заявил, что первоочередной задачей будет повышение социально-экономическое состояния региона, решение вопросов здравоохранения и улучшение качества жизни местного населения. Мазур родился в Томской области, работал замом мэра Томска. Затем переехал в Тюменскую область и стал там замом губернатора региона, также был мэром Тобольска. Мазур работал заместителем главы Калужской области, оттуда перешел в администрацию президента, где занимался реформой системы местного самоуправления. Мазур был учеником «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Предыдущий глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку 10 мая, он заявил, что решил «дать дорогу молодым».