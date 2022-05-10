10 мая 2022

Президенту Путину рассказали о курганских добровольцах на пожарах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное, отжиг
Путин узнал о курганских добровольцах на пожарах Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании у президента страны о пожарной ситуации сообщил главе государства о добровольных дружинах, которые помогают в обнаружении пожаров. Об этом сообщил сайт правительства области.

«Мы с коллегами нашли полное понимание по возобновлению старого опыта добровольных дружин. Для этих целей мы задействовали уполномоченных должностных лиц муниципалитетов и госслужбы. И сегодня 700 патрульных групп занимаются обходом границ муниципальных поселений», — привел подробности Шумков. Как сообщил губернатор, пожарные дружинники имеют административные полномочия и составляют протоколы при обнаружении нарушителей противопожарного режима.

Также губернатор сообщил, что требуется усиление ответственности у обнаруженных виновников пожаров. Так, Шумков предложил, чтобы по решению судов с граждан, по чьей вине возник пожар, взыскивали стоимость расходов на работу спецслужб, потраченных на тушение огня.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор принял участие в совещании по тушению пожаров в регионах при президенте Путине. Уже стало известно, что Шумков на нем предложил разместить отряд Федеральной лесоохраны в области.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании у президента страны о пожарной ситуации сообщил главе государства о добровольных дружинах, которые помогают в обнаружении пожаров. Об этом сообщил сайт правительства области. «Мы с коллегами нашли полное понимание по возобновлению старого опыта добровольных дружин. Для этих целей мы задействовали уполномоченных должностных лиц муниципалитетов и госслужбы. И сегодня 700 патрульных групп занимаются обходом границ муниципальных поселений», — привел подробности Шумков. Как сообщил губернатор, пожарные дружинники имеют административные полномочия и составляют протоколы при обнаружении нарушителей противопожарного режима. Также губернатор сообщил, что требуется усиление ответственности у обнаруженных виновников пожаров. Так, Шумков предложил, чтобы по решению судов с граждан, по чьей вине возник пожар, взыскивали стоимость расходов на работу спецслужб, потраченных на тушение огня. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор принял участие в совещании по тушению пожаров в регионах при президенте Путине. Уже стало известно, что Шумков на нем предложил разместить отряд Федеральной лесоохраны в области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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