Губернатор Шумков отчитался Путину о тушении пожаров

Глава Курганской области Вадим Шумков отчитался перед Путиным о тушении пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался о тушении пожаров перед президентом России Владимир Путин. Глава региона выступил с докладом в эфире федерального телеканала «Россия-24». Шумков отметил, что тушить пожары мешают отсутствие дождей и штормовой ветер.

«У нас в регионе уже месяц нет осадков. Ни капли дождя. Подстил абсолютно сухой, как порох. На фоне сухой ветреной погоды ситуация практически аномальная. Сейчас в регионе продолжается штормовая нагрузка до 25 м/с. Те пожары, которые уже локализованы и приступили к дотушиванию, их вновь начало раздувать и разносить в разные стороны. В трех муниципальных образованиях получили три локальных пожара. Возможная причина — обрыв и перехлест электропроводов», — рассказал Вадим Шумков.

В ходе совещания с президентом Шумков отметил, что в настоящее время в тушении пожаров на территории Курганской области задействовано 1355 человек и 175 единиц техники. Губернатор поблагодарил коллег из Россельхоза за оказанную поддержку, а также коллег из регионов, которые оказали помощь в виде десантников и авилесоохраны.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в нескольких районах Курганской области, в том числе в областном центре, продолжает действовать режим ЧС, введенный в конце апреля из-за сложной ситуации с пожарами. Борьбу с природными пожарами ведут более 1270 человек и 200 единиц техники, в том числе привлеченные дополнительные силы и средства из других регионов, включая два самолета-амфибии БЕ-200 и вертолет МИ-8 МЧС России.

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