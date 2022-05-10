Юрий Землянский рассказал, как сотрудники МЧС защитили от огня более 10 населенных пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудникам МЧС в Курганской области при тушении пожаров 10 мая удалось не допустить распространение огня на 1500 жилых домов, а также на 10 социальных объектов. Об этом заявил глава регионального ГУ МЧС Юрий Землянский. В пресс-службе ведомства уточнили URA.RU, что речь идет, в том числе, об объектах здравоохранения и образования.

«10 мая на территории Курганской области складывалась сложная оперативная обстановка, которая обуславливалась сильными порывами ветра до 30 м/с. Проведенные превентивные мероприятия по защите более 10 населенных пунктов позволили провести своевременную эвакуацию. Пожарно-спасательными подразделениями МЧС России в ходе тушения пожаров было спасено более 1500 жилых домов, более 10 социально значимых объектов и объектов экономики», — заявил Землянский.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, речь идет об объектах здравоохранения, образования и лесопереработки. Землянский отметил, что сейчас обстановка с пожарами стабилизировалась: «Проводятся мероприятия по дотушиванию отдельных очагов пожаров, дальнейшая передислокация подразделений для стабилизации обстановки». В ведомстве предупреждают, что 11 мая на территории региона вновь прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 27 м/с. В области продолжает действовать режим ЧС.

О том, что пожарно-спасательным подразделениям 10 мая удалось пресечь распространение огня на 1500 жилых домов, ранее сообщало URA.RU. Превентивную эвакуацию проводили в дачных поселках и деревнях Каргапольского, Кетовского и Юргамышского районов. О ситуации с пожарами губернатор Курганской области Вадим Шумков 10 мая отчитался перед президентом России Владимиром Путиным. В частности, он сообщил, что семи семьям с детьми, потерявшим крышу над головой, будет предоставлено другое жилье, а детей бесплатно отправят в загородные лагеря отдыха.

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