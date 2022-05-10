Медик курганской больницы умерла в 30 лет

В Шадринске скончалась 30-летний фельдшер ЦРБ фото: группа Шадринская ЦРБ, соцсеть «ВКонтакте»

В Шадринске (Курганская область) на 31-м году жизни скончалась фельдшер центральной районной больницы Евгения Чеканина. Прощание состоится 12 мая, сообщает Шадринская ЦРБ.

«Коллектив Шадринской центральной районной больницы с глубокой скорбью сообщает, что 9 мая на 31-м году жизни скончалась Чеканина Евгения Андреевна. Добрая память о Евгении Андреевне, ее деловых и человеческих качествах навсегда останется в наших сердцах. Прощание состоится 12 мая в 11.30 в траурном зале „Реквием“ по адресу: г. Шадринск, ул. Свердлова, 139», — говорится в сообщении ГБУ «Шадринская ЦРБ», размещенном в группе больницы во «ВКонтакте».

Евгения Чеканина с 2018 года работала в Шадринской ЦРБ в должности фельдшера в отделении медицинской профилактики для взрослых. За время работы в учреждении она зарекомендовала себя ответственным специалистом. Коллеги отмечали ее исключительное трудолюбие, организованность и исполнительность.