10 мая 2022

Медик курганской больницы умерла в 30 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске скончалась 30-летний фельдшер ЦРБ

В Шадринске (Курганская область) на 31-м году жизни скончалась фельдшер центральной районной больницы Евгения Чеканина. Прощание состоится 12 мая, сообщает Шадринская ЦРБ.

«Коллектив Шадринской центральной районной больницы с глубокой скорбью сообщает, что 9 мая на 31-м году жизни скончалась Чеканина Евгения Андреевна. Добрая память о Евгении Андреевне, ее деловых и человеческих качествах навсегда останется в наших сердцах. Прощание состоится 12 мая в 11.30 в траурном зале „Реквием“ по адресу: г. Шадринск, ул. Свердлова, 139», — говорится в сообщении ГБУ «Шадринская ЦРБ», размещенном в группе больницы во «ВКонтакте».

Евгения Чеканина с 2018 года работала в Шадринской ЦРБ в должности фельдшера в отделении медицинской профилактики для взрослых. За время работы в учреждении она зарекомендовала себя ответственным специалистом. Коллеги отмечали ее исключительное трудолюбие, организованность и исполнительность.

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В Шадринске (Курганская область) на 31-м году жизни скончалась фельдшер центральной районной больницы Евгения Чеканина. Прощание состоится 12 мая, сообщает Шадринская ЦРБ. «Коллектив Шадринской центральной районной больницы с глубокой скорбью сообщает, что 9 мая на 31-м году жизни скончалась Чеканина Евгения Андреевна. Добрая память о Евгении Андреевне, ее деловых и человеческих качествах навсегда останется в наших сердцах. Прощание состоится 12 мая в 11.30 в траурном зале „Реквием“ по адресу: г. Шадринск, ул. Свердлова, 139», — говорится в сообщении ГБУ «Шадринская ЦРБ», размещенном в группе больницы во «ВКонтакте». Евгения Чеканина с 2018 года работала в Шадринской ЦРБ в должности фельдшера в отделении медицинской профилактики для взрослых. За время работы в учреждении она зарекомендовала себя ответственным специалистом. Коллеги отмечали ее исключительное трудолюбие, организованность и исполнительность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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