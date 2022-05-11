Ведущий Fox News: Байден назвал инфляцию сильной стороной США

12 мая 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Немного погодя, в той же речи Байден подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия COVID-19 и спецоперация на Украине Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байдена «поймали» на абсурдной оговорке. Ошибку в заявлении Байдена заметил американский телеведущий Fox News Такер Карлсон. Во вторник, 10 мая, Джо Байден, выступая перед журналистами сказал, что инфляция является сильной стороной США, а возникла она благодаря работе представителей Белого дома. Телеведущий сначала не поверил тому, что услышал и решил перепроверить информацию. Оказалось, что на сайте Белого дома была приведена цитата о «заслуге» США. «Значит, инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие и вакцина от коронавируса», — прокомментировал журналист, пишет РИА «Новости». Он удивился тому факту, что американцы не могут позволить купить мяса, но Байден не поскупится и «все равно отправит еще сорок миллиардов долларов украинскому правительству, ведь печатание денег инфляцию не вызывает». «Вы серьезно?» — заключил политический обозреватель. Немного погодя, Байден добавил, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия COVID-19 и спецоперация на Украине. Ранее он назвал президента США «беспрецедентной катастрофой». Такер Карлсон обвинил американского лидера в обрушении фондового рынка, нехватке продовольствия, росте числа убийств, инфляции. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и националистов. Они коснулись банковского, экономического и энергетического секторов. В итоге ограничения, направленные против РФ, сыграли против Европы и США. В странах растет инфляция, нарушаются системы расчетов и логистики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент США Джо Байдена «поймали» на абсурдной оговорке. Ошибку в заявлении Байдена заметил американский телеведущий Fox News Такер Карлсон. Во вторник, 10 мая, Джо Байден, выступая перед журналистами сказал, что инфляция является сильной стороной США, а возникла она благодаря работе представителей Белого дома. Телеведущий сначала не поверил тому, что услышал и решил перепроверить информацию. Оказалось, что на сайте Белого дома была приведена цитата о «заслуге» США. «Значит, инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие и вакцина от коронавируса», — прокомментировал журналист, пишет РИА «Новости». Он удивился тому факту, что американцы не могут позволить купить мяса, но Байден не поскупится и «все равно отправит еще сорок миллиардов долларов украинскому правительству, ведь печатание денег инфляцию не вызывает». «Вы серьезно?» — заключил политический обозреватель. Немного погодя, Байден добавил, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия COVID-19 и спецоперация на Украине. Ранее он назвал президента США «беспрецедентной катастрофой». Такер Карлсон обвинил американского лидера в обрушении фондового рынка, нехватке продовольствия, росте числа убийств, инфляции. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и националистов. Они коснулись банковского, экономического и энергетического секторов. В итоге ограничения, направленные против РФ, сыграли против Европы и США. В странах растет инфляция, нарушаются системы расчетов и логистики.