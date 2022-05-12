В Курской области предотвратили теракт

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Задержан готовивший теракт мужчина Фото:

В Курской области задержан мужчина, готовивший теракт. Об этом сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, гражданин собирался устроить взрыв на каком-либо объекте инфраструктуры, после чего планировал выехать на Украину. Свои действия, по данным оперативников, он согласовывал со спецслужбами упомянутой соседней страны. При обыске у него нашли два взрывных устройства, травматическое оружие, патроны, нацистскую литературу.

Другой сторонник украинских науистов был ранее задержан в Калининградской области. Он тоже хотел устроить теракт, а затем собирался выехать на Украину.

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В Курской области задержан мужчина, готовивший теракт. Об этом сообщает ФСБ РФ. По данным ведомства, гражданин собирался устроить взрыв на каком-либо объекте инфраструктуры, после чего планировал выехать на Украину. Свои действия, по данным оперативников, он согласовывал со спецслужбами упомянутой соседней страны. При обыске у него нашли два взрывных устройства, травматическое оружие, патроны, нацистскую литературу. Другой сторонник украинских науистов был ранее задержан в Калининградской области. Он тоже хотел устроить теракт, а затем собирался выехать на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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