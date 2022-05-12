В Курской области предотвратили теракт

12 мая 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Задержан готовивший теракт мужчина Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курской области задержан мужчина, готовивший теракт. Об этом сообщает ФСБ РФ. По данным ведомства, гражданин собирался устроить взрыв на каком-либо объекте инфраструктуры, после чего планировал выехать на Украину. Свои действия, по данным оперативников, он согласовывал со спецслужбами упомянутой соседней страны. При обыске у него нашли два взрывных устройства, травматическое оружие, патроны, нацистскую литературу. Другой сторонник украинских науистов был ранее задержан в Калининградской области. Он тоже хотел устроить теракт, а затем собирался выехать на Украину. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Курской области задержан мужчина, готовивший теракт. Об этом сообщает ФСБ РФ. По данным ведомства, гражданин собирался устроить взрыв на каком-либо объекте инфраструктуры, после чего планировал выехать на Украину. Свои действия, по данным оперативников, он согласовывал со спецслужбами упомянутой соседней страны. При обыске у него нашли два взрывных устройства, травматическое оружие, патроны, нацистскую литературу. Другой сторонник украинских науистов был ранее задержан в Калининградской области. Он тоже хотел устроить теракт, а затем собирался выехать на Украину.