11 мая 2022

Курганцы добились наказания для водителя Land Cruiser 200. Видео

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Клипарт. Екатеринбург, тойота, логотип, toyota
Житель Кетовского района управлял автомобилем Toyota Land Cruiser 200 Фото:

В Кургане водителя автомобиля Toyota Land Cruiser 200, который выехал на встречную полосу, удалось наказать с помощью видео, опубликованном в соцсетях. Об этом 12 мая сообщили представители областного УГИБДД.

«В конце апреля 2022 года пользователями социальных сетей было размещено видео, на котором автомобиль Тойота Ленд Крузер осуществлял движение по проспекту Машиностроителей с нарушением Правил дорожного движения. <…> Гражданин привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ», — указано в сообщении, размещенном в группе УГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

Представители ведомства отметили, что 62-летний житель Кетовского района выехал на встречную некрасовского путепровода, чтобы объехать пробку. Мужчину оштрафовали на 5000 рублей.

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В Кургане водителя автомобиля Toyota Land Cruiser 200, который выехал на встречную полосу, удалось наказать с помощью видео, опубликованном в соцсетях. Об этом 12 мая сообщили представители областного УГИБДД. «В конце апреля 2022 года пользователями социальных сетей было размещено видео, на котором автомобиль Тойота Ленд Крузер осуществлял движение по проспекту Машиностроителей с нарушением Правил дорожного движения. <…> Гражданин привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ», — указано в сообщении, размещенном в группе УГИБДД в соцсети «ВКонтакте». Представители ведомства отметили, что 62-летний житель Кетовского района выехал на встречную некрасовского путепровода, чтобы объехать пробку. Мужчину оштрафовали на 5000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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