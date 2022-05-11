Житель Кетовского района управлял автомобилем Toyota Land Cruiser 200 Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Кургане водителя автомобиля Toyota Land Cruiser 200, который выехал на встречную полосу, удалось наказать с помощью видео, опубликованном в соцсетях. Об этом 12 мая сообщили представители областного УГИБДД.

«В конце апреля 2022 года пользователями социальных сетей было размещено видео, на котором автомобиль Тойота Ленд Крузер осуществлял движение по проспекту Машиностроителей с нарушением Правил дорожного движения. <…> Гражданин привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ», — указано в сообщении, размещенном в группе УГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

Представители ведомства отметили, что 62-летний житель Кетовского района выехал на встречную некрасовского путепровода, чтобы объехать пробку. Мужчину оштрафовали на 5000 рублей.