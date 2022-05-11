11 мая 2022

В Тюменской области пять лет не могут найти пропавшую пенсионерку. Она могла потерять память

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Ахметова пропала ровно пять лет назад (архивное фото) Фото:

Ровно пять лет назад в селе Исетское (Тюменская область) ушла из дома и пропала без вести 52-летняя Наталья Ахметова. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». Женщина страдала провалами в памяти.

«Ахметова Наталья Владимировна до сих пор не найдена! Она ушла из дома в селе Исетское 12 мая 2017 года, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Особые приметы: носит очки, сутулится, может прихрамывать, бывают провалы в памяти», — сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

На момент пропажи женщине было 52 года, сейчас ей 57 лет. Приметы: рост 162 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью.

Обладающих какой-либо информацией о местонахождении женщины просят обратиться в правоохранительные органы. Также можно связаться с волонтерами — 8-932-32-39-911.

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Ровно пять лет назад в селе Исетское (Тюменская область) ушла из дома и пропала без вести 52-летняя Наталья Ахметова. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». Женщина страдала провалами в памяти. «Ахметова Наталья Владимировна до сих пор не найдена! Она ушла из дома в селе Исетское 12 мая 2017 года, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Особые приметы: носит очки, сутулится, может прихрамывать, бывают провалы в памяти», — сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». На момент пропажи женщине было 52 года, сейчас ей 57 лет. Приметы: рост 162 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью. Обладающих какой-либо информацией о местонахождении женщины просят обратиться в правоохранительные органы. Также можно связаться с волонтерами — 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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