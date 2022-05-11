Наталья Ахметова пропала ровно пять лет назад (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ровно пять лет назад в селе Исетское (Тюменская область) ушла из дома и пропала без вести 52-летняя Наталья Ахметова. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». Женщина страдала провалами в памяти.

«Ахметова Наталья Владимировна до сих пор не найдена! Она ушла из дома в селе Исетское 12 мая 2017 года, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Особые приметы: носит очки, сутулится, может прихрамывать, бывают провалы в памяти», — сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

На момент пропажи женщине было 52 года, сейчас ей 57 лет. Приметы: рост 162 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью.

Обладающих какой-либо информацией о местонахождении женщины просят обратиться в правоохранительные органы. Также можно связаться с волонтерами — 8-932-32-39-911.