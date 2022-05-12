Автодилеры ужаснулись жесткой нехваткой моторных масел в РФ

13 мая 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Некоторые моторные масла все еще можно приобрести в автосалонах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В России возникла нехватка фирменных моторных масел. Об этом стало известно со слов автодилеров. «Около 70% российских сервисных центров в апреле испытывали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей, особенно моторных масел», — сообщил «Известиям» директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. Он рассказал, что более 30 иностранных брендов, которые некогда сотрудничали с российским авторитейлом, приостановили поставки в страну. При этом порядка 30 азиатских марок продолжили поставлять продукцию в РФ. Заместитель гендиректора «Авилона» по сервису Алексей Гуляев доложил, что перебои в поставках возникли по маслам Castrol и Shell. В настоящее время их все же можно найти в продаже у части автосервисов, которые заранее запаслись товаром. Директор по послепродажному обслуживанию филиала «Автодома» в Алтуфьево Роман Тимашов добавил, что сейчас можно наблюдать рост цен на фирменные масла в 2-4 раза из-за подорожавшей логистики. Игорь Серебряков считает, что вопрос нехватки масел может остро встать в июне—июле. Минпромторг, в свою очередь, уже внес в список брендов, чью продукцию можно ввозить в Россию по параллельному импорту, три марки масел — ExxonMobil, Mobil и Техасо. Цены в России выросли из-за западных санкций, которые Евросоюз ввел после начала спецоперации на Украине. Как заявляли иностранные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарным сферам. Лидеры иностранных государств полагают, что такая политика ударит по жителям РФ. На такие заявления глава государства Владимир Путин ответил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В России возникла нехватка фирменных моторных масел. Об этом стало известно со слов автодилеров. «Около 70% российских сервисных центров в апреле испытывали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей, особенно моторных масел», — сообщил «Известиям» директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. Он рассказал, что более 30 иностранных брендов, которые некогда сотрудничали с российским авторитейлом, приостановили поставки в страну. При этом порядка 30 азиатских марок продолжили поставлять продукцию в РФ. Заместитель гендиректора «Авилона» по сервису Алексей Гуляев доложил, что перебои в поставках возникли по маслам Castrol и Shell. В настоящее время их все же можно найти в продаже у части автосервисов, которые заранее запаслись товаром. Директор по послепродажному обслуживанию филиала «Автодома» в Алтуфьево Роман Тимашов добавил, что сейчас можно наблюдать рост цен на фирменные масла в 2-4 раза из-за подорожавшей логистики. Игорь Серебряков считает, что вопрос нехватки масел может остро встать в июне—июле. Минпромторг, в свою очередь, уже внес в список брендов, чью продукцию можно ввозить в Россию по параллельному импорту, три марки масел — ExxonMobil, Mobil и Техасо. Цены в России выросли из-за западных санкций, которые Евросоюз ввел после начала спецоперации на Украине. Как заявляли иностранные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарным сферам. Лидеры иностранных государств полагают, что такая политика ударит по жителям РФ. На такие заявления глава государства Владимир Путин ответил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.