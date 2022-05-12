Губерниев призвал выгнать тренера, обозвавшего игрока «Уралочки». «Расист!»

13 мая 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев назвал тренера «расистом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрея Воронкова, который назвал кубинскую волейболистку «Уралочки-НТМК» (Екатеринбург) Айламе Монталво «обезьяной». По словам Губерниева Воронков, является «расистом», которого «надо с треском выгнать из профессии». «Тренер Воронков расист!!! Это же всем понятно!!! Его надо с треском выгнать из профессии!!! Просто позорник!!!» — написал Губерниев в своем telegram-канале (орфография и пунктуация автора сохранены). Через несколько минут Губерниев добавил: «Расист Воронков в действии!!! Это женский тренер, блин…» Скандал из-за слов Воронкова разгорелся накануне — после публикации URA.RU. Сообщество «Волейбольный клуб „Уралочка“» в соцсети «ВКонтакте» опубликовало фрагмент из ТВ-трансляции финального матча чемпионата России «Локомотив» — «Уралочка-НТМК». На нем Воронков, обращаясь к своей спортсменке во время тайм-аута, говорит: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Предположительно, он имел в виду Монталво. В «Уралочке» потребовали извинений. Но в руководстве «Локомотива» на эпизод пока никак не отреагировали. Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво» Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрея Воронкова, который назвал кубинскую волейболистку «Уралочки-НТМК» (Екатеринбург) Айламе Монталво «обезьяной». По словам Губерниева Воронков, является «расистом», которого «надо с треском выгнать из профессии». «Тренер Воронков расист!!! Это же всем понятно!!! Его надо с треском выгнать из профессии!!! Просто позорник!!!» — написал Губерниев в своем telegram-канале (орфография и пунктуация автора сохранены). Через несколько минут Губерниев добавил: «Расист Воронков в действии!!! Это женский тренер, блин…» Скандал из-за слов Воронкова разгорелся накануне — после публикации URA.RU. Сообщество «Волейбольный клуб „Уралочка“» в соцсети «ВКонтакте» опубликовало фрагмент из ТВ-трансляции финального матча чемпионата России «Локомотив» — «Уралочка-НТМК». На нем Воронков, обращаясь к своей спортсменке во время тайм-аута, говорит: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Предположительно, он имел в виду Монталво. В «Уралочке» потребовали извинений. Но в руководстве «Локомотива» на эпизод пока никак не отреагировали.