Тренер «Локомотива» обозвал обезьяной кубинскую спортсменку. Видео, фото

13 мая 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Тренер противника «Уралочки» назвал кубинскую спортсменку обезьяной Фото: пресс-служба ВК Уралочка-НТМК Во время финала чемпионата России по волейболу тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков назвал обезьяной спортсменку Айламе Сесе Монталво из свердловской «Уралочки-НТМК». Видео появился в сообществе «Волейбольный клуб Уралочка» в «ВКонтакте». «Почему опять ловишь эту обезьяну?», — спросил у волейболистки «Локомотива» Воронков. Свердловский клуб потребовал извинений от тренера соперников. В финале чемпионата России по волейболу «Уралочка-НТК» уступила калининградскому «Локомотиву». Свердловский коллектив завоевал серебряные медали, уступив с итоговым счетом 2:3. «Уралочка» побеждала в первенстве страны 25 раз, пять чемпионств подряд с 1978-го по 1982-й и 20 раз подряд с 1986-го по 2005-й. Однако последние 17 лет свердловскому волейбольному клубу завоевать «золото» не удается. Волейболистка «Уралочки-НТМК» Айламе Сесе Монталво Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво» Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Во время финала чемпионата России по волейболу тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков назвал обезьяной спортсменку Айламе Сесе Монталво из свердловской «Уралочки-НТМК». Видео появился в сообществе «Волейбольный клуб Уралочка» в «ВКонтакте». «Почему опять ловишь эту обезьяну?», — спросил у волейболистки «Локомотива» Воронков. Свердловский клуб потребовал извинений от тренера соперников. В финале чемпионата России по волейболу «Уралочка-НТК» уступила калининградскому «Локомотиву». Свердловский коллектив завоевал серебряные медали, уступив с итоговым счетом 2:3. «Уралочка» побеждала в первенстве страны 25 раз, пять чемпионств подряд с 1978-го по 1982-й и 20 раз подряд с 1986-го по 2005-й. Однако последние 17 лет свердловскому волейбольному клубу завоевать «золото» не удается.