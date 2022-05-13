Латвия начала процедуру сноса памятника советским воинам

13 мая 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Об этом сообщил мэр города Мартиньш Стакис. «Данное решение было принято на внеочередном заседании в пятницу. Соответствующие работы, в том числе для последующей организации поиска подрядчиков, поручено выполнить Агентству по памятникам и другим думским структурам», — передает Рижское радио со ссылкой на слова Стакиса. Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщалось на сайте Сейма 12 мая. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры, передает телеканал 360. Глава МИД Латвии призвала снести памятник советским воинам-освободителям в Риге, а местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Теперь полиция Риги полностью перекрыла доступ к памятнику. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Об этом сообщил мэр города Мартиньш Стакис. «Данное решение было принято на внеочередном заседании в пятницу. Соответствующие работы, в том числе для последующей организации поиска подрядчиков, поручено выполнить Агентству по памятникам и другим думским структурам», — передает Рижское радио со ссылкой на слова Стакиса. Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщалось на сайте Сейма 12 мая. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры, передает телеканал 360. Глава МИД Латвии призвала снести памятник советским воинам-освободителям в Риге, а местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Теперь полиция Риги полностью перекрыла доступ к памятнику.