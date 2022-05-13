Латвия начала процедуру сноса памятника советским воинам

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, венок, венки, память воинам, вечный огонь, памятник, мемориал
Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам Фото:
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Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Об этом сообщил мэр города Мартиньш Стакис.

«Данное решение было принято на внеочередном заседании в пятницу. Соответствующие работы, в том числе для последующей организации поиска подрядчиков, поручено выполнить Агентству по памятникам и другим думским структурам», — передает Рижское радио со ссылкой на слова Стакиса.

Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщалось на сайте Сейма 12 мая. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры, передает телеканал 360. Глава МИД Латвии призвала снести памятник советским воинам-освободителям в Риге, а местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Теперь полиция Риги полностью перекрыла доступ к памятнику.

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Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Об этом сообщил мэр города Мартиньш Стакис. «Данное решение было принято на внеочередном заседании в пятницу. Соответствующие работы, в том числе для последующей организации поиска подрядчиков, поручено выполнить Агентству по памятникам и другим думским структурам», — передает Рижское радио со ссылкой на слова Стакиса. Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщалось на сайте Сейма 12 мая. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры, передает телеканал 360. Глава МИД Латвии призвала снести памятник советским воинам-освободителям в Риге, а местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Теперь полиция Риги полностью перекрыла доступ к памятнику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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