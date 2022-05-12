Пьяный пермяк с топором напал на полицейских

Полицию вызвали соседи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Перми предстанет перед судом за нападение на сотрудников полиции. Следственный отдел краевого управления следкома по Кировскому району Перми завершил расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства. В феврале 2022 года 42-летний житель района буянил под воздействием алкоголя, и соседи вызвали полицию. Прибывшим сотрудникам мужчина угрожал топором.

«Нарушителю предложили проехать в отдел полиции для разбирательства. Несогласный с законными действиями полицейских мужчина, демонстрируя находящийся в его руке топор, высказал угрозу применения насилия к сотрудникам полиции, после чего, удерживая в руке топор, направился в их сторону», — говорят в пресс-службе пермского управления СК. Сотрудники «реально восприняли угрозу», но все же им удалось убедить мужчину «прекратить противоправные действия».

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). По данной статье предусмотрены либо штраф до 200 тысяч, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.