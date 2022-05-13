МО Украины подтвердило подготовку граждан к конфликту с РФ

13 мая 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

На Украине заранее готовились к конфликту с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Министерстве обороны Украины заявили о том, что правительство заранее готовило население к конфликту с Россией путем мобилизации граждан. В ведомстве отметили, что в данный момент украинские военные проходят обучение у западных партнеров. «Благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям власти, которая сохранила управляемость страной, была организована оборона. Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут осваивать технику наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой», — сообщило ведомство в своих соцсетях. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что документы, найденные ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, указывают на конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Он считает, что НАТО ведет прокси-войну с Россией. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Позже это подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Министерстве обороны Украины заявили о том, что правительство заранее готовило население к конфликту с Россией путем мобилизации граждан. В ведомстве отметили, что в данный момент украинские военные проходят обучение у западных партнеров. «Благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям власти, которая сохранила управляемость страной, была организована оборона. Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут осваивать технику наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой», — сообщило ведомство в своих соцсетях. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что документы, найденные ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, указывают на конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Он считает, что НАТО ведет прокси-войну с Россией. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Позже это подтвердили и в Министерстве обороны РФ.