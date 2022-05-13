МО Украины подтвердило подготовку граждан к конфликту с РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
На Украине заранее готовились к конфликту с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Министерстве обороны Украины заявили о том, что правительство заранее готовило население к конфликту с Россией путем мобилизации граждан. В ведомстве отметили, что в данный момент украинские военные проходят обучение у западных партнеров.

«Благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям власти, которая сохранила управляемость страной, была организована оборона. Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут осваивать технику наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой», — сообщило ведомство в своих соцсетях.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что документы, найденные ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, указывают на конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Он считает, что НАТО ведет прокси-войну с Россией. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Позже это подтвердили и в Министерстве обороны РФ.

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В Министерстве обороны Украины заявили о том, что правительство заранее готовило население к конфликту с Россией путем мобилизации граждан. В ведомстве отметили, что в данный момент украинские военные проходят обучение у западных партнеров. «Благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям власти, которая сохранила управляемость страной, была организована оборона. Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут осваивать технику наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой», — сообщило ведомство в своих соцсетях. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что документы, найденные ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, указывают на конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Он считает, что НАТО ведет прокси-войну с Россией. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Позже это подтвердили и в Министерстве обороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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