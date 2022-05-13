Челябинский термальный курорт попросит разрешить работать

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Баден-Баден. Екатеринбург, бассейн, горячий источник, купание, термальный источник, баден-баден, баден
Администрация курорта планирует восстановить работу бассейнов на следующей неделе Фото:

Администрация термального курорта «Баден-Баден» в Еткульском районе (Челябинская область) признала недостатки в работе своих бассейнов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе комплекса, после устранения нарушений, будет подано ходатайство в суд о возобновлении работы бассейнов.

«После совместной проверки с участием надзорных органов, были выявлены недостатки в работе бассейнов. Существенные нарушения устранены, оставшиеся устраним в ближайшие дни. Затем будет подано ходатайство в суд о возобновлении работы бассейнов комплекса», — сообщили в пресс-службе комплекса.

По словам представителей курорта, сейчас работает весь номерной фонд, бани, общественное питание и прокат спортивного инвентаря. Бассейны закрыты на плановую подготовку к летнему сезону, их работу планируют восстановить на следующей неделе.

Как ранее сообщало URA.RU, после проверки прокуратуры суд приостановил деятельность термального курорта из-за нарушений санитарных норм в термах и ресторанном комплексе. Юрлицо, отвечавшее за работу ресторана получило штраф на 30 тыс. рублей, а деятельность бассейнов остановили на 15 суток.

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Администрация термального курорта «Баден-Баден» в Еткульском районе (Челябинская область) признала недостатки в работе своих бассейнов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе комплекса, после устранения нарушений, будет подано ходатайство в суд о возобновлении работы бассейнов. «После совместной проверки с участием надзорных органов, были выявлены недостатки в работе бассейнов. Существенные нарушения устранены, оставшиеся устраним в ближайшие дни. Затем будет подано ходатайство в суд о возобновлении работы бассейнов комплекса», — сообщили в пресс-службе комплекса. По словам представителей курорта, сейчас работает весь номерной фонд, бани, общественное питание и прокат спортивного инвентаря. Бассейны закрыты на плановую подготовку к летнему сезону, их работу планируют восстановить на следующей неделе. Как ранее сообщало URA.RU, после проверки прокуратуры суд приостановил деятельность термального курорта из-за нарушений санитарных норм в термах и ресторанном комплексе. Юрлицо, отвечавшее за работу ресторана получило штраф на 30 тыс. рублей, а деятельность бассейнов остановили на 15 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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