Челябинский термальный курорт попросит разрешить работать

Администрация курорта планирует восстановить работу бассейнов на следующей неделе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Администрация термального курорта «Баден-Баден» в Еткульском районе (Челябинская область) признала недостатки в работе своих бассейнов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе комплекса, после устранения нарушений, будет подано ходатайство в суд о возобновлении работы бассейнов.

«После совместной проверки с участием надзорных органов, были выявлены недостатки в работе бассейнов. Существенные нарушения устранены, оставшиеся устраним в ближайшие дни. Затем будет подано ходатайство в суд о возобновлении работы бассейнов комплекса», — сообщили в пресс-службе комплекса.

По словам представителей курорта, сейчас работает весь номерной фонд, бани, общественное питание и прокат спортивного инвентаря. Бассейны закрыты на плановую подготовку к летнему сезону, их работу планируют восстановить на следующей неделе.

Как ранее сообщало URA.RU, после проверки прокуратуры суд приостановил деятельность термального курорта из-за нарушений санитарных норм в термах и ресторанном комплексе. Юрлицо, отвечавшее за работу ресторана получило штраф на 30 тыс. рублей, а деятельность бассейнов остановили на 15 суток.