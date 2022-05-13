Югорские добровольцы принимали участие в разборе завалов драмтеатра в Мариуполе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Добровольцы из ХМАО нашли документы националистического батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) при разборе завалов драмтеатра в Мариуполе. Об этом URA.RU сообщил руководитель «Гуманитарного добровольческого корпуса» Эдуард Логинов.

«Югорские добровольцы, разбирая завалы драмтеатра в Мариуполе, обнаружили документы Азова. Это списки отпускников батальона. Это свидетельствует о том, что в момент бомбардировки в здании могли находиться украинские военные», — прокомментировал Логинов. Он также добавил, что найденные бумаги представители гумкорпуса через МЧС передали в Следственный комитет России.

Часть югорских добровольцев уже вернулась домой после нескольких недель работы в Донбассе. «За это время было накормлено больше 15 тысяч мариупольцев. Кроме горячих обедов, жители Донбасса получили коробки добра с предметами первой необходимости», — добавил Логинов.

Драмтеатр был взорван 16 марта во время боев в Мариуполе. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.

Один из документов, найденных югорскими добровольцами во время разборов завалов в драмтеатре Мариуполя Фото: Эдуард Логинов

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