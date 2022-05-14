Путин объявил о прекращении переговоров с Украиной

Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Нийнисте раскрыл стадию российско-украинских переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Переговоры между Россией и Украиной приостановлены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с финляндским коллегой Саули Ниинисте.

«Владимир Путин поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом», — уточняют на сайте Кремля. Президент РФ подчеркнул, что украинская сторона не проявила заинтересованности «в серьезном и конструктивном диалоге».

Для России ключевым аспектом российско-украинских переговоров является возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Позднее Россия изменила свою позицию, потребовав отказаться и от вступления в Евросоюз. Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский также подчеркивал, что решить происходящее на Украине дипломатическим путем в данный момент невозможно из-за позиции Киева, передает телеканал 360.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.