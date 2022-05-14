Лавров: последствия войны коснутся всех стран мира

14 мая 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

По мнению Лаврова, под ударом США находятся страны Евросоюза и азиатско-тихоокеанского направления Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гибридная война, объявленная России Западом, скажется на всех странах мира. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. Трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — отметил он на Ассамблее совета по внешней и оборонной политике, трансляция которой велась на «России 24». Также он отметил, что на данный момент под самым сильным ударом США находится Евросоюз, а также другие страны. «Под ударом не только Россия, потому что мы дадим сдачу, но и другие. Возьмите для примера азиатско-тихоокеанскую направленность», — отметил он. Западные страны ранее начали усиливать санкционное давление на Россию после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Множество принятых мер, который президент РФ Владимир Путин назвал информационной, экономической и политической войной, в большей степени сказали на западных странах. Там отмечают исторически рекордную инфляцию, повышение цен на продукты и энергоресурсы. Европейские лидеры призывают своих граждан экономить на отоплении и воде. Также большие сложности возникли с поставками пшеницы из-за мин ВСУ в Черном море. Это угрожает африканским странам голодом. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Гибридная война, объявленная России Западом, скажется на всех странах мира. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. Трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — отметил он на Ассамблее совета по внешней и оборонной политике, трансляция которой велась на «России 24». Также он отметил, что на данный момент под самым сильным ударом США находится Евросоюз, а также другие страны. «Под ударом не только Россия, потому что мы дадим сдачу, но и другие. Возьмите для примера азиатско-тихоокеанскую направленность», — отметил он. Западные страны ранее начали усиливать санкционное давление на Россию после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Множество принятых мер, который президент РФ Владимир Путин назвал информационной, экономической и политической войной, в большей степени сказали на западных странах. Там отмечают исторически рекордную инфляцию, повышение цен на продукты и энергоресурсы. Европейские лидеры призывают своих граждан экономить на отоплении и воде. Также большие сложности возникли с поставками пшеницы из-за мин ВСУ в Черном море. Это угрожает африканским странам голодом.