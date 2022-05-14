Депутат ГД: когда на Украине проведут референдум о слиянии с РФ

Михаил Шеремет оценил возможность проведения референдума на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Проведение референдумов на освобожденных территориях Украины возможно только после окончания российской спецоперации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«Пока проводить какие-либо референдумы на уже освобожденных территориях преждевременно. Нужно довести до конца спецоперацию… и обеспечить безопасность всех освобожденных регионов», — сказал Шеремет в интервью РИА «Новости».

По мнению депутата, Россия должна обеспечить жителям освобожденных территорий необходимые для принятия взвешенного решения условия. «Пока по городам летят украинские ракеты, людям будет сложно сделать столь ответственный выбор», — подчеркнул Шеремет.

На Украине с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина проводится спецоперация по денацификации и демилитаризации страны. Позже депутат Госдумы РФ от крымского региона заявлял, что воссоединение южных регионов Украины с Россией неизбежно, так как эти территории исторически входили в состав Российской империи.

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