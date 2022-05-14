В Госдуме заявили о неизбежном присоединение юга Украины к РФ

Южные регионы Украины исторически принадлежали РФ, считает депутат Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Воссоединение южных регионов Украины с Россией неизбежно в связи с исторической принадлежностью этих территорий. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились», — сказал Шеремет РИА «Новости».

Депутат также отметил, что проведение референдумов на освобожденных территориях Украины возможно только после окончания российской спецоперации. Так, например, в Одесской и Николаевской областях «со временем пройдут референдумы, на которых люди выберут свое новое будущее», — добавил Шеремет.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является помощь жителям Донбасса в освобождении территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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