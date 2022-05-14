14 мая 2022
13 мая 2022

Полиция разберется с тюменцем, избившим бабушку из-за самоката

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, полиция, задержание
Уголовное дело возбудили после того, как мужчина избил пенсионерку Фото:

В Тюмени полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина напал на 63-летнюю пенсионерку в микрорайоне «Тюменская слобода». Об этом сообщил адвокат потерпевшей Максим Еремеев. Конфликт произошел из-за украденного самоката.

«Тюменская полиция возбудила уголовное дело после нападения мужчины на 63-летнюю пенсионерку в Тюменской слободе», — рассказал Еремеев 72.RU. При этом он уточнил, что в постановлении указано неустановленное лицо, хотя полицейские уже опрашивали нападавшего и знают его имя. Также сообщили основание для возбуждения уголовного дела. Им стал тот факт, что женщине причинили вред здоровью средней тяжести, из-за чего она была вынуждена пройти лечение в больнице.

Конфликт произошел 19 апреля в микрорайоне «Тюменская слобода». По словам пострадавшей, мужчина напал на нее после того, как она заподозрила мальчика на детской площадке в краже самоката у ее внука. От удара женщина потеряла сознание. Видеозапись этого инцидента позже попала в социальные сети.

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В Тюмени полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина напал на 63-летнюю пенсионерку в микрорайоне «Тюменская слобода». Об этом сообщил адвокат потерпевшей Максим Еремеев. Конфликт произошел из-за украденного самоката. «Тюменская полиция возбудила уголовное дело после нападения мужчины на 63-летнюю пенсионерку в Тюменской слободе», — рассказал Еремеев 72.RU. При этом он уточнил, что в постановлении указано неустановленное лицо, хотя полицейские уже опрашивали нападавшего и знают его имя. Также сообщили основание для возбуждения уголовного дела. Им стал тот факт, что женщине причинили вред здоровью средней тяжести, из-за чего она была вынуждена пройти лечение в больнице. Конфликт произошел 19 апреля в микрорайоне «Тюменская слобода». По словам пострадавшей, мужчина напал на нее после того, как она заподозрила мальчика на детской площадке в краже самоката у ее внука. От удара женщина потеряла сознание. Видеозапись этого инцидента позже попала в социальные сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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