Полиция разберется с тюменцем, избившим бабушку из-за самоката

15 мая 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбудили после того, как мужчина избил пенсионерку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина напал на 63-летнюю пенсионерку в микрорайоне «Тюменская слобода». Об этом сообщил адвокат потерпевшей Максим Еремеев. Конфликт произошел из-за украденного самоката. «Тюменская полиция возбудила уголовное дело после нападения мужчины на 63-летнюю пенсионерку в Тюменской слободе», — рассказал Еремеев 72.RU. При этом он уточнил, что в постановлении указано неустановленное лицо, хотя полицейские уже опрашивали нападавшего и знают его имя. Также сообщили основание для возбуждения уголовного дела. Им стал тот факт, что женщине причинили вред здоровью средней тяжести, из-за чего она была вынуждена пройти лечение в больнице. Конфликт произошел 19 апреля в микрорайоне «Тюменская слобода». По словам пострадавшей, мужчина напал на нее после того, как она заподозрила мальчика на детской площадке в краже самоката у ее внука. От удара женщина потеряла сознание. Видеозапись этого инцидента позже попала в социальные сети. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюмени полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина напал на 63-летнюю пенсионерку в микрорайоне «Тюменская слобода». Об этом сообщил адвокат потерпевшей Максим Еремеев. Конфликт произошел из-за украденного самоката. «Тюменская полиция возбудила уголовное дело после нападения мужчины на 63-летнюю пенсионерку в Тюменской слободе», — рассказал Еремеев 72.RU. При этом он уточнил, что в постановлении указано неустановленное лицо, хотя полицейские уже опрашивали нападавшего и знают его имя. Также сообщили основание для возбуждения уголовного дела. Им стал тот факт, что женщине причинили вред здоровью средней тяжести, из-за чего она была вынуждена пройти лечение в больнице. Конфликт произошел 19 апреля в микрорайоне «Тюменская слобода». По словам пострадавшей, мужчина напал на нее после того, как она заподозрила мальчика на детской площадке в краже самоката у ее внука. От удара женщина потеряла сознание. Видеозапись этого инцидента позже попала в социальные сети.