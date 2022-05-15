Диетолог Калинчев назвал причину распространения ожирения

16 мая 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

По словам диетолога, переедание на нервной почве приводит к ожирению Фото: Александр Мамаев © URA.RU Одной из причин масштабного распространение ожирения является рост числа психических отклонений в мире. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Компульсивное переедание относится к расстройствам пищевого поведения. Достаточно часто встречается. Это переедание на нервной почве, если упрощенно. Так люди заедают стресс в современном мире. Надо отметить, что такое масштабное распространение ожирения (более 20% населения развитых стран) и лишнего веса (более 60%), во многом обусловлено пандемией психических отклонений», — сказал Алексей Калинчев. Нутрициолог объяснил, что ожирение должно лечиться у нескольких специалистов. «Лечатся такие отклонения у психиатров, психоневрологов, психологов и их коллег. Психиатры лечат с помощью медикаментов, быстро, недорого и эффективно. Психологи с помощью различных методик долго, дорого и мало эффективно», — отметил диетолог. Он добавил, что в мире идет постоянный подъем числа ожирений параллельно с повышением числа людей с психическими отклонениями. Главной проблемой в лечении ожирения является отношение самого пациента к этому. «К сожалению, мало кто готов признать наличие у себя психических отклонений, люди не готовы лечиться у мозгоправов, отсюда и рост числа ожирений повсеместно», — заключил собеседник агентства. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Одной из причин масштабного распространение ожирения является рост числа психических отклонений в мире. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Компульсивное переедание относится к расстройствам пищевого поведения. Достаточно часто встречается. Это переедание на нервной почве, если упрощенно. Так люди заедают стресс в современном мире. Надо отметить, что такое масштабное распространение ожирения (более 20% населения развитых стран) и лишнего веса (более 60%), во многом обусловлено пандемией психических отклонений», — сказал Алексей Калинчев. Нутрициолог объяснил, что ожирение должно лечиться у нескольких специалистов. «Лечатся такие отклонения у психиатров, психоневрологов, психологов и их коллег. Психиатры лечат с помощью медикаментов, быстро, недорого и эффективно. Психологи с помощью различных методик долго, дорого и мало эффективно», — отметил диетолог. Он добавил, что в мире идет постоянный подъем числа ожирений параллельно с повышением числа людей с психическими отклонениями. Главной проблемой в лечении ожирения является отношение самого пациента к этому. «К сожалению, мало кто готов признать наличие у себя психических отклонений, люди не готовы лечиться у мозгоправов, отсюда и рост числа ожирений повсеместно», — заключил собеседник агентства.