15 мая 2022

Власти ДНР опубликовали видео новых боев на «Азовстали»

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь, завод азовсталь
На заводе скрываются украинские националисты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским военнослужащим и ополченцам Донецкой народной республики удалось надежно заблокировать националистов на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Власти ДНР опубликовали видео боев.

«Одним из важных этапов операции стал штурм лодочной станции и шлакового отвала завода. На кадрах видна подготовка и работа штурмовых бригад, в результате которых удалось разбить несколько наблюдательных и снайперских позиций противника. Националисты были вынуждены бросить свои огневые рубежи и бежать вглубь территории завода», — передает Пятый канал.

Металлургический комбинат «Азовсталь» захватили оставшиеся в Мариуполе националисты и иностранные наемники, пишет RT. Остальную территорию города освободила российская армия в ходе специальной операции РФ, сообщали в Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.

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Российским военнослужащим и ополченцам Донецкой народной республики удалось надежно заблокировать националистов на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Власти ДНР опубликовали видео боев. «Одним из важных этапов операции стал штурм лодочной станции и шлакового отвала завода. На кадрах видна подготовка и работа штурмовых бригад, в результате которых удалось разбить несколько наблюдательных и снайперских позиций противника. Националисты были вынуждены бросить свои огневые рубежи и бежать вглубь территории завода», — передает Пятый канал. Металлургический комбинат «Азовсталь» захватили оставшиеся в Мариуполе националисты и иностранные наемники, пишет RT. Остальную территорию города освободила российская армия в ходе специальной операции РФ, сообщали в Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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