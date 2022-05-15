Власти ДНР опубликовали видео новых боев на «Азовстали» 16 мая 2022 в 09:14 Размер текста - 17 + На заводе скрываются украинские националисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военнослужащим и ополченцам Донецкой народной республики удалось надежно заблокировать националистов на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Власти ДНР опубликовали видео боев. «Одним из важных этапов операции стал штурм лодочной станции и шлакового отвала завода. На кадрах видна подготовка и работа штурмовых бригад, в результате которых удалось разбить несколько наблюдательных и снайперских позиций противника. Националисты были вынуждены бросить свои огневые рубежи и бежать вглубь территории завода», — передает Пятый канал. Металлургический комбинат «Азовсталь» захватили оставшиеся в Мариуполе националисты и иностранные наемники, пишет RT. Остальную территорию города освободила российская армия в ходе специальной операции РФ, сообщали в Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Российским военнослужащим и ополченцам Донецкой народной республики удалось надежно заблокировать националистов на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Власти ДНР опубликовали видео боев. «Одним из важных этапов операции стал штурм лодочной станции и шлакового отвала завода. На кадрах видна подготовка и работа штурмовых бригад, в результате которых удалось разбить несколько наблюдательных и снайперских позиций противника. Националисты были вынуждены бросить свои огневые рубежи и бежать вглубь территории завода», — передает Пятый канал. Металлургический комбинат «Азовсталь» захватили оставшиеся в Мариуполе националисты и иностранные наемники, пишет RT. Остальную территорию города освободила российская армия в ходе специальной операции РФ, сообщали в Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям