Путин приказал отменить штурм «Азовстали»

Владимир Путин решил отменить штурм «Азовстали» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм комбината «Азовсталь» на котором засели националисты и иностранные наемники. Вместо этого глава государства поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу заблокировать завод. Министр уточнил, что полную блокировку «Азовстали» потребуется три-четыре дня.

«Предполагаемый штурм промзоны „Азовстали“ считаю нецелесообразным, приказываю его отменить. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в „Азовстали“ так, чтобы муха не пролетела», — заявил Владимир Путин в ходе встречи в Кремле, которая транслировалась на телеканале «Россия 24».

По словам Шойгу, в промзоне «Азовстали» блокировано более двух тысяч националистов. Путин считает, что боевикам стоит вновь предложить сложить оружие. Президент подчеркнул, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствие с международным гуманитарным правом. Раненым окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. Армия РФ предложила боевикам сложить оружие. Им пообещали сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. До этого армия РФ уже открывала гуманитарные коридоры для националистов, засевших на «Азовстали», однако ими никто не воспользовался, передает RT.

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