Планы Евросоюза ввести нефтяное эмбарго в отношении России блокирует только Венгрия из 27 членов блока, тем самым одна страна держит всех остальных в заложниках. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Весь союз находится в заложниках у одного государства-члена. Мы должны согласиться, мы не можем быть заложниками», — приводит слова Ландсбергиса Reuters.
Ранее Венгрия поставила ультиматум ЕС из-за России. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна поддержит антироссийские санкции только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Венгрия заблокировала предложение ЕС о нефтяном эмбарго, пишет RT.
Планы Евросоюза ввести нефтяное эмбарго в отношении России блокирует только Венгрия из 27 членов блока, тем самым одна страна держит всех остальных в заложниках. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Весь союз находится в заложниках у одного государства-члена. Мы должны согласиться, мы не можем быть заложниками», — приводит слова Ландсбергиса Reuters. Ранее Венгрия поставила ультиматум ЕС из-за России. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна поддержит антироссийские санкции только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Венгрия заблокировала предложение ЕС о нефтяном эмбарго, пишет RT.