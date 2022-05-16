Литва обиделась на Венгрию из-за России. «Держит в заложниках весь ЕС»

16 мая 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

В Литве считают, что Венгрия держит ЕС в заложниках, не одобряя запрет нефти из РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Планы Евросоюза ввести нефтяное эмбарго в отношении России блокирует только Венгрия из 27 членов блока, тем самым одна страна держит всех остальных в заложниках. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Весь союз находится в заложниках у одного государства-члена. Мы должны согласиться, мы не можем быть заложниками», — приводит слова Ландсбергиса Reuters. Ранее Венгрия поставила ультиматум ЕС из-за России. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна поддержит антироссийские санкции только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Венгрия заблокировала предложение ЕС о нефтяном эмбарго, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Планы Евросоюза ввести нефтяное эмбарго в отношении России блокирует только Венгрия из 27 членов блока, тем самым одна страна держит всех остальных в заложниках. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Весь союз находится в заложниках у одного государства-члена. Мы должны согласиться, мы не можем быть заложниками», — приводит слова Ландсбергиса Reuters. Ранее Венгрия поставила ультиматум ЕС из-за России. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна поддержит антироссийские санкции только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Венгрия заблокировала предложение ЕС о нефтяном эмбарго, пишет RT.