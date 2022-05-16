Литва обиделась на Венгрию из-за России. «Держит в заложниках весь ЕС»

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В Литве считают, что Венгрия держит ЕС в заложниках, не одобряя запрет нефти из РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Планы Евросоюза ввести нефтяное эмбарго в отношении России блокирует только Венгрия из 27 членов блока, тем самым одна страна держит всех остальных в заложниках. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Весь союз находится в заложниках у одного государства-члена. Мы должны согласиться, мы не можем быть заложниками», — приводит слова Ландсбергиса Reuters.

Ранее Венгрия поставила ультиматум ЕС из-за России. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна поддержит антироссийские санкции только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Венгрия заблокировала предложение ЕС о нефтяном эмбарго, пишет RT.

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Планы Евросоюза ввести нефтяное эмбарго в отношении России блокирует только Венгрия из 27 членов блока, тем самым одна страна держит всех остальных в заложниках. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Весь союз находится в заложниках у одного государства-члена. Мы должны согласиться, мы не можем быть заложниками», — приводит слова Ландсбергиса Reuters. Ранее Венгрия поставила ультиматум ЕС из-за России. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна поддержит антироссийские санкции только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Венгрия заблокировала предложение ЕС о нефтяном эмбарго, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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