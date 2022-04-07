Европарламент требует запретить поставки нефти и газа из России

07 апреля 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

ЕП выступил за временный запрет на импорт энергоресурсов из России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти из России. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «Европарламент требует немедленного введения эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России», — говорится в пресс-релизе. Евродепутаты большинством голосов — 413 — приняли резолюцию об этом. «Против» голосовали 93 парламентария, 46 в голосовании не участвовали. США, страны ЕС и ряд других государств ввели против России масштабные экономические санкции из-за российской спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что мера оказалась вынужденной и необходимой для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на введенные санкции против России президент Владимир Путин решил, что страна будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Так он отреагировал на действия США и Евросоюза, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Это решение Путина поддержали 76% россиян, 27% опрошенных ВЦИОМ считают, что это поможет укрепить рубль. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти из России. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «Европарламент требует немедленного введения эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России», — говорится в пресс-релизе. Евродепутаты большинством голосов — 413 — приняли резолюцию об этом. «Против» голосовали 93 парламентария, 46 в голосовании не участвовали. США, страны ЕС и ряд других государств ввели против России масштабные экономические санкции из-за российской спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что мера оказалась вынужденной и необходимой для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на введенные санкции против России президент Владимир Путин решил, что страна будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Так он отреагировал на действия США и Евросоюза, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Это решение Путина поддержали 76% россиян, 27% опрошенных ВЦИОМ считают, что это поможет укрепить рубль.