Нынешний герб Нижневартовска утвердили еще в 1999 году Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Администрация Нижневартовска не планирует использовать в городском брендинге герб, который бесплатно придумал дизайнер из Италии Александр Радионов. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Альтернативная версия герба муниципального образования город Нижневартовск не предусмотрена. Дизайнер в адрес администрации города не обращался», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Нижневартовска.

Сам Радионов как профессионал известен тем, что создал схему метро в Турине, а также проектами для «Альфа-Банка» и «Азбуки Вкуса». Редизайн герба — подарок к 50-летию Нижневартовска. «С городом я близко познакомился несколько лет назад, когда маленькая местная пекарня обратилась ко мне за разработкой брендинга. Тогда решил сделать акцент на традицию, а это нельзя делать поверхностно, поэтому уже тогда углубился в логику и технологию культур малых народов и географию Югры», — рассказал Радионов корреспонденту URA.RU.

Ранее URA.RU рассказывало историю дизайнера Марии Рутт из Урая (ХМАО). Девушка шьет одежду на замену ушедшим из России брендам.

Новый дизайн вместил в себя обновленные элементы существующего герба Александр Радионов