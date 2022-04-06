Дизайнер из ХМАО шьет одежду на замену ушедшим из России брендам

Бизнес-леди из Урая планирует расширить бизнес на весь регион и даже за его пределы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Владелица дизайн-студии Мария Рутт из Урая предлагает замену ушедшим из-за санкций с российского рынка товарам. По мнению Рутт, одежда, которую шьют в ее студии, способна заменить часть зарубежных брендов.

«Мы можем предложить тем, кто остался без своих любимых брендов, прийти к нам и попробовать пошить вещи для себя <…> У нас также есть проект, мы шьем футболки с хэштегом „Северянин“. Если этот проект получится распространить на округ — мы будем очень рады», — рассказала Рутт.

Она добавила, что на данный момент студия занимается пошивом одежды только в Урае, но планирует расширяться, выбрав работу в онлайн-формате. Уже сейчас у нее одеваются местные артисты и спортсмены. Кроме одежды, студия Марии Рутт шьет именные подарки и детские костюмы, а также проводит курсы для начинающих портных. Сейчас у нее учатся 50 человек. «Еще заказывают подушки с метрикой и надписью. Такие вещи уже берут за пределами города», — добавила дизайнер. Не так давно студия получила правительственный грант, на который бизнес-леди закупила оборудование, а в 2019 году она получила в свое распоряжение большое помещение на льготных условиях.

Уход зарубежных компаний с российского рынка позволил местным производителям занять их места на рынках сбыта. Также бизнесмены активно осваивают программу импортозамещения. Санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на Украине, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

Ранее URA.RU сообщало, что швейная фабрика из Челябинской области начала выпускать линейку одежды под брендом «Анастасия». Продукция сможет заменить ушедшие из-за санкций с российского рынка зарубежные марки.

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