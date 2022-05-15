15 мая 2022
14 мая 2022

В Сургуте McDonald’s работает в обход западных санкций. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, круглосуточно, фастфуд, макдоналдс, питание
В Сургуте McDonald’s работает, не смотря на санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Сургутские рестораны McDonald’s продолжают работать, вопреки заявлениям головного офиса в США и западным санкциям. Заведения общепита в торговом центре «Союз» и на улице Университетской принимают посетителей, передает корреспондент URA.RU.

«Мы работаем в штатном режиме и закрываться не собираемся», — заявила корреспонденту URA.RU менеджер ресторана в ТРЦ «Союз». Представители другого заведения, находящегося на улице Университетской, от комментариев отказались, посоветовав обратиться в центральный офис в Москве. Впрочем, и они работают в обычном режиме, обслуживая посетителей.

Ранее URA.RU сообщало, что сеть ресторанов McDonald’s планирует объявить об окончательном уходе с российского рынка. Затем появилась информация о том, что она продолжить работу под другим брендом.

Многие зарубежные компании приняли решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на Украине. Сейчас на российскую экономику оказывается беспрецедентное санкционное давление. Как сообщили в Кремле, правительство принимает ряд мер по оказанию помощи сферам, пострадавшим от ограничений.

В Сургуте McDonald’s работает в обычном режиме
Фото:

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий.

Сургутские рестораны McDonald’s продолжают работать, вопреки заявлениям головного офиса в США и западным санкциям. Заведения общепита в торговом центре «Союз» и на улице Университетской принимают посетителей, передает корреспондент URA.RU. «Мы работаем в штатном режиме и закрываться не собираемся», — заявила корреспонденту URA.RU менеджер ресторана в ТРЦ «Союз». Представители другого заведения, находящегося на улице Университетской, от комментариев отказались, посоветовав обратиться в центральный офис в Москве. Впрочем, и они работают в обычном режиме, обслуживая посетителей. Ранее URA.RU сообщало, что сеть ресторанов McDonald’s планирует объявить об окончательном уходе с российского рынка. Затем появилась информация о том, что она продолжить работу под другим брендом. Многие зарубежные компании приняли решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на Украине. Сейчас на российскую экономику оказывается беспрецедентное санкционное давление. Как сообщили в Кремле, правительство принимает ряд мер по оказанию помощи сферам, пострадавшим от ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...