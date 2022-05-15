В Сургуте McDonald’s работает, не смотря на санкции Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сургутские рестораны McDonald’s продолжают работать, вопреки заявлениям головного офиса в США и западным санкциям. Заведения общепита в торговом центре «Союз» и на улице Университетской принимают посетителей, передает корреспондент URA.RU.

«Мы работаем в штатном режиме и закрываться не собираемся», — заявила корреспонденту URA.RU менеджер ресторана в ТРЦ «Союз». Представители другого заведения, находящегося на улице Университетской, от комментариев отказались, посоветовав обратиться в центральный офис в Москве. Впрочем, и они работают в обычном режиме, обслуживая посетителей.

Ранее URA.RU сообщало, что сеть ресторанов McDonald’s планирует объявить об окончательном уходе с российского рынка. Затем появилась информация о том, что она продолжить работу под другим брендом.

Многие зарубежные компании приняли решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на Украине. Сейчас на российскую экономику оказывается беспрецедентное санкционное давление. Как сообщили в Кремле, правительство принимает ряд мер по оказанию помощи сферам, пострадавшим от ограничений.

В Сургуте McDonald’s работает в обычном режиме Фото: Евгений Неупокоев