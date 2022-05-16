Директору курганского магазина грозит тюрьма из-за вора кофе

Директору магазина грозит два года лишения свободы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директору сетевого магазина в Шадринске (Курганская область) грозит два года лишения свободы за то, что он ударил мужчину, который пытался украсть из магазина две банки кофе. Об этом сообщает пресс-служба Шадринского районного суда Курганской области.

«29 ноября 2021 года Шадринским районным судом был постановлен приговор, подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы», — указано в сообщении.

Следователи установили, что в августе 2021 года директор одного из сетевых магазинов Шадринска, после предотвращения кражи двух банок кофе, ударил вора в область груди. В итоге мужчина получил травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью опасного для жизни.

Суд рассмотрел характеристику подсудимого и наличие смягчающих обстоятельств и пришел к выводу о возможности исправления без реального отбывания наказания. Суд применил ст. 73 УК РФ (Условное осуждение) к наказанию в виде лишения свободы, установив испытательный срок два года, в течение которых подсудимый должен доказать свое исправление. Также директор магазина возместил потерпевшему моральный и материальный вред в сумме более 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о воре, вернувшегося на место преступления на костылях, чтобы вновь совершить кражу. Его задержал полицейский, который пришел расследовать первый случай.

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