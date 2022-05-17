Пугачева намекнула, когда вернется в Россию. Видео

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Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Алла Пугачева заявила, что вернется на родину к осени Фото:

Певица Алла Пугачева планирует вернуться из Израиля в Россию к 1 сентября. По ее словам, тогда дети уже пойдут в школу, а сейчас обучение проходит в дистанционном формате.

«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — заявила Пугачева в ответ на вопрос, планирует ли она с семьей возвращаться на Россию, передает Пятый канал.

Пугачева с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. Примадонна уверила поклонников, что об эмиграции речи не идет, сейчас семья лечится и отдыхает на курорте в Кесарии, пишет портал «Дни.ру». Галкин ранее опубликовал фото Пугачевой вместе с музыкантами Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем в Израиле.

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Певица Алла Пугачева планирует вернуться из Израиля в Россию к 1 сентября. По ее словам, тогда дети уже пойдут в школу, а сейчас обучение проходит в дистанционном формате. «А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — заявила Пугачева в ответ на вопрос, планирует ли она с семьей возвращаться на Россию, передает Пятый канал. Пугачева с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. Примадонна уверила поклонников, что об эмиграции речи не идет, сейчас семья лечится и отдыхает на курорте в Кесарии, пишет портал «Дни.ру». Галкин ранее опубликовал фото Пугачевой вместе с музыкантами Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем в Израиле.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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