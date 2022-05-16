Галкин опубликовал фото Пугачевой в компании коллег в Израиле

17 мая 2022 в 04:14 Размер текста - 17 +

Галкин опубликовал фото Пугачевой, Гребенщикова и Макаревича в Израиле Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Российский шоумен Максим Галкин опубликовал фото своей жены Аллы Пугачевой вместе с поэтом и музыкантом Борисом Гребенщиковым и рок-исполнителем Андреем Макаревичем. Коллеги по музыкальному цеху находятся в Израиле. «Три звезды — три светлых повести», — подписал артист пост в Instagram (деятельность запрещена в РФ) (внесен в список запрещенных сайтов). При этом Галкин ограничил возможность комментирования поста для пользователей соцсети. Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева покинула Россию. Ее отъезд связывают с высказыванием ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В конце апреля стало известно, что Галкина уволили с «Первого канала». Кроме того, лавный редактор RT Маргарита Симоньян назвала Галкина «геем, женившимся по расчету». На фото изображены певица Алла Пугачева, поэт и музыкант Борис Гребенщиков и рок-исполнитель Андрей Макаревич Источник: Instagram (деятельность запрещена в РФ) Максима Галкина Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал фото своей жены Аллы Пугачевой вместе с поэтом и музыкантом Борисом Гребенщиковым и рок-исполнителем Андреем Макаревичем. Коллеги по музыкальному цеху находятся в Израиле. «Три звезды — три светлых повести», — подписал артист пост в Instagram (деятельность запрещена в РФ) (внесен в список запрещенных сайтов). При этом Галкин ограничил возможность комментирования поста для пользователей соцсети. Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева покинула Россию. Ее отъезд связывают с высказыванием ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В конце апреля стало известно, что Галкина уволили с «Первого канала». Кроме того, лавный редактор RT Маргарита Симоньян назвала Галкина «геем, женившимся по расчету».