Галкин опубликовал фото Пугачевой в компании коллег в Израиле

Галкин опубликовал фото Пугачевой, Гребенщикова и Макаревича в ИзраилеФото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал фото своей жены Аллы Пугачевой вместе с поэтом и музыкантом Борисом Гребенщиковым и рок-исполнителем Андреем Макаревичем. Коллеги по музыкальному цеху находятся в Израиле.
«Три звезды — три светлых повести», — подписал артист пост в Instagram (деятельность запрещена в РФ) (внесен в список запрещенных сайтов). При этом Галкин ограничил возможность комментирования поста для пользователей соцсети.
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал фото своей жены Аллы Пугачевой вместе с поэтом и музыкантом Борисом Гребенщиковым и рок-исполнителем Андреем Макаревичем. Коллеги по музыкальному цеху находятся в Израиле. «Три звезды — три светлых повести», — подписал артист пост в Instagram (деятельность запрещена в РФ) (внесен в список запрещенных сайтов). При этом Галкин ограничил возможность комментирования поста для пользователей соцсети. Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева покинула Россию. Ее отъезд связывают с высказыванием ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В конце апреля стало известно, что Галкина уволили с «Первого канала». Кроме того, лавный редактор RT Маргарита Симоньян назвала Галкина «геем, женившимся по расчету».