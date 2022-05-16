16 мая 2022

Галкин опубликовал фото Пугачевой в компании коллег в Израиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Галкин опубликовал фото Пугачевой, Гребенщикова и Макаревича в Израиле Фото:

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал фото своей жены Аллы Пугачевой вместе с поэтом и музыкантом Борисом Гребенщиковым и рок-исполнителем Андреем Макаревичем. Коллеги по музыкальному цеху находятся в Израиле.

«Три звезды — три светлых повести», — подписал артист пост в Instagram (деятельность запрещена в РФ) (внесен в список запрещенных сайтов). При этом Галкин ограничил возможность комментирования поста для пользователей соцсети.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева покинула Россию. Ее отъезд связывают с высказыванием ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В конце апреля стало известно, что Галкина уволили с «Первого канала». Кроме того, лавный редактор RT Маргарита Симоньян назвала Галкина «геем, женившимся по расчету».

На фото изображены певица Алла Пугачева, поэт и музыкант Борис Гребенщиков и рок-исполнитель Андрей Макаревич

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал фото своей жены Аллы Пугачевой вместе с поэтом и музыкантом Борисом Гребенщиковым и рок-исполнителем Андреем Макаревичем. Коллеги по музыкальному цеху находятся в Израиле. «Три звезды — три светлых повести», — подписал артист пост в Instagram (деятельность запрещена в РФ) (внесен в список запрещенных сайтов). При этом Галкин ограничил возможность комментирования поста для пользователей соцсети. Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева покинула Россию. Ее отъезд связывают с высказыванием ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В конце апреля стало известно, что Галкина уволили с «Первого канала». Кроме того, лавный редактор RT Маргарита Симоньян назвала Галкина «геем, женившимся по расчету».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...