16 мая 2022

Челябинский школьник погиб при обрушении заброшенного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения на очистных сооружениях. Магнитогорск, нашивка, спасатель, поисково спасательная служба чо
Завалы разбирали спасатели Фото:

В Агаповском районе (Челябинская область) 12-летний подросток погиб в результате обрушения заброшенного здания. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона. По данным URA.RU от собственного источника, рухнуло здание бывшего овощехранилища.

«Вечером 16 мая в поселке Первомайский группа детей находилась у заброшенного одноэтажного строения. В момент обрушения ветхих конструкций ребята, бегавшие рядом, разбежались, а 12-летний подросток, находившийся сверху на бетонных плитах перекрытия, оказался под завалом и получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

Сотрудники пожарной охраны и ПСС области осуществили разбор разрушенных фрагментов плит перекрытия на площади около 30 кв. метров и убедились, что больше пострадавших нет. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.

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В Агаповском районе (Челябинская область) 12-летний подросток погиб в результате обрушения заброшенного здания. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона. По данным URA.RU от собственного источника, рухнуло здание бывшего овощехранилища. «Вечером 16 мая в поселке Первомайский группа детей находилась у заброшенного одноэтажного строения. В момент обрушения ветхих конструкций ребята, бегавшие рядом, разбежались, а 12-летний подросток, находившийся сверху на бетонных плитах перекрытия, оказался под завалом и получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе ведомства во «ВКонтакте». Сотрудники пожарной охраны и ПСС области осуществили разбор разрушенных фрагментов плит перекрытия на площади около 30 кв. метров и убедились, что больше пострадавших нет. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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