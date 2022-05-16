Челябинский школьник погиб при обрушении заброшенного дома

Завалы разбирали спасатели Фото: Илья Московец © URA.RU

В Агаповском районе (Челябинская область) 12-летний подросток погиб в результате обрушения заброшенного здания. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона. По данным URA.RU от собственного источника, рухнуло здание бывшего овощехранилища.

«Вечером 16 мая в поселке Первомайский группа детей находилась у заброшенного одноэтажного строения. В момент обрушения ветхих конструкций ребята, бегавшие рядом, разбежались, а 12-летний подросток, находившийся сверху на бетонных плитах перекрытия, оказался под завалом и получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

Сотрудники пожарной охраны и ПСС области осуществили разбор разрушенных фрагментов плит перекрытия на площади около 30 кв. метров и убедились, что больше пострадавших нет. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.