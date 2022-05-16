Глава ЯНАО рассказал, что сделает жизнь в регионе безопасной

Благодаря системе видеонаблюдения правоохранители смогут быстрее реагировать на преступления Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Безопасность Ямала — является приоритетным вопросом для властей ЯНАО. Как рассказал губернатор Дмитрий Артюхов «Ямал 1» на встрече с журналистами, в регионе появятся тысячи камер, которые обеспечат неотвратимость наказания для нарушителей и преступников.

«Один из моих приоритетов — безопасный Ямал. Система видеонаблюдения очевидное решение, которое к этому ведет. Мы движемся по этому пути. Это тысячи новых камер, которые будут обеспечивать самое главное — неотвратимость наказания. Как только преступники будут это понимать, то ситуация значительно улучшится», — отметил Артюхов.

По словам губернатора, благодаря внедрению единого центра видеонаблюдения, правоохранители смогут быстрее реагировать и предотвращать преступления. Также в приоритете улучшить условия работы для сотрудников ОМВД. «Мы делаем существенные инвестиции в поддержку органов внутренних дел. В этом году в Ноябрьске введется в работу долгожданный отдел внутренних дел, он будет одним из лучших в стране. Здание абсолютно новое. У сотрудников будут все условия для несения службы и дополнительные спортзалы», — подчеркнул он.

Ранее URA.RU рассказывало, что всего в регионе за обстановкой будут следить в режиме реального времени 2,5 тысячи камер наблюдения. На фото и видеофикасацию дорожных нарушений власти ЯНАО только в 2022 году выделяют порядка двухсот миллионов рублей .