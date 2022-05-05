За жителями ЯНАО будут следить 2500 камер

К единой системе видеонаблюдения в Ямало-Ненецком автономном округе к концу года добавят еще 1000 камер. Информация об этом появилась на сайте департамента информационных технологий и связи Ямала.
«Сейчас в округе подключено 1535 камер в 8 ямальских городах: Лабытнанги, Новом Уренгое, Муравленко, Ноябрьске, Губкинском, Надыме, Тарко-Сале и Салехарде. Планируется до конца года увеличить количество на 1000 камер. С начала года установлено более 100», — рассказали в пресс-службе департамента.
Камеры, с помощью нейросети, способны фиксировать правонарушения, распознавать лица людей и госномера автомобилей, контролировать качество уборки территорий. Система появилась в 2020 году.
Ранее URA.RU сообщала о десятках нарушений, которые могут быть приостановлены с помощью камер. Так, в прошлом году на Ямале задержали вандала, подозреваемого в краже раритетных рельс с железной дороги, которые была проложена к 501-му сталинскому лагерю и описана в романе Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
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К единой системе видеонаблюдения в Ямало-Ненецком автономном округе к концу года добавят еще 1000 камер. Информация об этом появилась на сайте департамента информационных технологий и связи Ямала. «Сейчас в округе подключено 1535 камер в 8 ямальских городах: Лабытнанги, Новом Уренгое, Муравленко, Ноябрьске, Губкинском, Надыме, Тарко-Сале и Салехарде. Планируется до конца года увеличить количество на 1000 камер. С начала года установлено более 100», — рассказали в пресс-службе департамента. Камеры, с помощью нейросети, способны фиксировать правонарушения, распознавать лица людей и госномера автомобилей, контролировать качество уборки территорий. Система появилась в 2020 году. Ранее URA.RU сообщала о десятках нарушений, которые могут быть приостановлены с помощью камер. Так, в прошлом году на Ямале задержали вандала, подозреваемого в краже раритетных рельс с железной дороги, которые была проложена к 501-му сталинскому лагерю и описана в романе Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».