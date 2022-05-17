Около ста горняков оказались под завалами на шахте в Кузбассе

98 шахтеров остаются под землей
На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар. Об этом сообщила администрация шахты.
Под землей остаются 98 горняков. В результате удара они оказались под завалами, сообщает газета «Известия».
В апреле в Кузбассе после обрушения породы в шахте «Талдинская-Западная» двое горняков также оказались под завалами, напоминает телеканал 360. В феврале после обрушения породы на шахте «Обуховская» в Ростовской области горняки просидели под завалами четыре дня, пишет
Обновлено в 14:30
Все работники выведены. Пострадавших нет. После проверки горноспасателей работа будет продолжена.
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