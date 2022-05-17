Около ста горняков оказались под завалами на шахте в Кузбассе

17 мая 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

98 шахтеров остаются под землей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар. Об этом сообщила администрация шахты. Под землей остаются 98 горняков. В результате удара они оказались под завалами, сообщает газета «Известия». В апреле в Кузбассе после обрушения породы в шахте «Талдинская-Западная» двое горняков также оказались под завалами, напоминает телеканал 360. В феврале после обрушения породы на шахте «Обуховская» в Ростовской области горняки просидели под завалами четыре дня, пишет Life. Обновлено в 14:30 Все работники выведены. Пострадавших нет. После проверки горноспасателей работа будет продолжена. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар. Об этом сообщила администрация шахты. Под землей остаются 98 горняков. В результате удара они оказались под завалами, сообщает газета «Известия». В апреле в Кузбассе после обрушения породы в шахте «Талдинская-Западная» двое горняков также оказались под завалами, напоминает телеканал 360. В феврале после обрушения породы на шахте «Обуховская» в Ростовской области горняки просидели под завалами четыре дня, пишет Life. Обновлено в 14:30 Все работники выведены. Пострадавших нет. После проверки горноспасателей работа будет продолжена.