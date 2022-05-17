Около ста горняков оказались под завалами на шахте в Кузбассе

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер
98 шахтеров остаются под землей Фото:

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар. Об этом сообщила администрация шахты.

Под землей остаются 98 горняков. В результате удара они оказались под завалами, сообщает газета «Известия».

В апреле в Кузбассе после обрушения породы в шахте «Талдинская-Западная» двое горняков также оказались под завалами, напоминает телеканал 360. В феврале после обрушения породы на шахте «Обуховская» в Ростовской области горняки просидели под завалами четыре дня, пишет Life.

Обновлено в 14:30

Все работники выведены. Пострадавших нет. После проверки горноспасателей работа будет продолжена.

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На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар. Об этом сообщила администрация шахты. Под землей остаются 98 горняков. В результате удара они оказались под завалами, сообщает газета «Известия». В апреле в Кузбассе после обрушения породы в шахте «Талдинская-Западная» двое горняков также оказались под завалами, напоминает телеканал 360. В феврале после обрушения породы на шахте «Обуховская» в Ростовской области горняки просидели под завалами четыре дня, пишет Life. Обновлено в 14:30 Все работники выведены. Пострадавших нет. После проверки горноспасателей работа будет продолжена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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