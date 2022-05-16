Школьники из ХМАО летом отправятся на юг с пересадками

За пределы Югры на отдых поедут 6780 детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Югорским школьникам придется добираться к местам летнего отдыха с пересадками. Окружные власти проработали маршруты с пересадками из-за закрытого авиасообщения с Краснодарским краем. Информацию озвучили на заседании оперативного штаба Югры.

«Исходя из складывающейся ситуации построена логистика доставки детей к местам отдыха и оздоровления по согласованию с родителями. Либо это железнодорожный транспорт — там где невозможно обеспечить доставку авиатранспортом. Либо в эти же города — доставка авиатранспортом до Москвы, и далее железнодорожным транспортом в течение одних суток», — рассказал Алексей Дренин, директор департамента образования и науки Югры.

Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июля. За пределы ХМАО на отдых поедут 6780 детей. Более 2000 детей отправятся в города Краснодарского края: Геленджик, Анапу, Новороссийск и Туапсе. Остальные поедут в Тюменскую и Свердловскую области, а также Республику Башкортостан.

Аэропорты российского юга приостановили работу 24 февраля с началом специальной военной операции на территории Украины. Последний раз ограничения Росавиация продлила до 19 мая.