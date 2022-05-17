Против бывшего тюменского чиновника возбудили два уголовных дела

18 мая 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Бывшего главу тобольского МУП «Паритет» будут судить за растраты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Против бывшего начальника МУП «Паритет» Тобольска возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ — растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Бывший руководитель предприятия был задержан сотрудниками ФСБ в апреле 2022 года. «В Тобольске по материалам проверки межрайонной прокуратуры возбуждено два уголовных дела по факту растраты, совершенной бывшим директором одного из муниципальных предприятий. По результатам их рассмотрения в отношении бывшего директора возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ — растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения», — указано в сообщении областной прокуратуры. Следствием установлено, что в 2018—2019 гг. бывший директор «Паритета» купил запчасти и отремонтировал свой автомобиль за счет организации. Сумма ущерба превысила 38 тыс. рублей. Также бывший начальник потратил из казны предприятия на проведение корпоративов более 87 тыс. рублей. В отношении бывшего директора возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ — растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Против бывшего начальника МУП «Паритет» Тобольска возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ — растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Бывший руководитель предприятия был задержан сотрудниками ФСБ в апреле 2022 года. «В Тобольске по материалам проверки межрайонной прокуратуры возбуждено два уголовных дела по факту растраты, совершенной бывшим директором одного из муниципальных предприятий. По результатам их рассмотрения в отношении бывшего директора возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ — растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения», — указано в сообщении областной прокуратуры. Следствием установлено, что в 2018—2019 гг. бывший директор «Паритета» купил запчасти и отремонтировал свой автомобиль за счет организации. Сумма ущерба превысила 38 тыс. рублей. Также бывший начальник потратил из казны предприятия на проведение корпоративов более 87 тыс. рублей. В отношении бывшего директора возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ — растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.