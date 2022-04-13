Экс-глава МУП Тобольска подозревается в хищениях

Руководитель был уволен из МУП «Паритет» Тобольска 8 месяцев назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ подозревают бывшего главу муниципального предприятия Тобольска в хищениях на общую сумму более 1,7 млн рублей. Об этом стало известно журналистам. По данным URA.RU, мужчина возглавлял МУП «Паритет», но был уволен оттуда 8 месяцев назад в связи с утратой доверия.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и СУ СК России по Тюменской области пресечена деятельность руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий Тобольска, подозреваемого в присвоении денежных средств предприятия на сумму более 1,7 млн рублей. По данному факту СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ („Присвоение в особо крупном размере“)», — сообщает ТАСС.

Журналисты издания уточнили, что силовики подозревают бывшего директора в хищениях путем присвоения денег, принадлежащих МУП, а также заключении фиктивных договоров аренды имущества предприятия. Получить оперативный комментарий в РУ ФСБ по Тюменской области URA.RU не удалось. В пресс-службе администрации Тобольска агентству сообщили, что речь идет о бывшем руководителе МУП «Паритет».

«Опубликованная информация касается бывшего директора МУП „Паритет“, трудовые отношения с которым были расторгнуты 8 месяцев назад именно по причине утраты доверия. Можно сказать, что „отвалился хвост“ старой команды, по оздоровлению которой была проведена непростая работа», — пояснили там агентству.

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