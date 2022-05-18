Пермяки накопили миллиардные долги за коммунальные услуги

Долги за услуги ЖКХ в Пермском крае растут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае долги населения и предприятий перед ресурсоснабжающими организациями в текущем году достигли сотен миллионов рублей. В пресс-службе ПАО «Пермэнергосбыт» URA.RU рассказали, что общая сумма задолженности перед поставщиком электроэнергии превышает 4 млрд рублей.

«В первом квартале 2022 года рост общей дебиторской задолженности был незначительным (4,6%) и составил 4,32 млрд рублей. За этот период увеличилась задолженность промышленных предприятий — с 446 до 569 млн рублей, что связано со значительным ростом потребления [электроэнергии] в холодный период времени года. Снизилась задолженность населения (с 1,8 до 1,7 млрд рублей), предприятий ЖКХ (с 1,2 до 1 млрд рублей), бюджетных организаций (с 215 до 175 млн рублей)», — отметили в пресс-службе.

По информации, опубликованной на сайте пермского филиала ПАО «Т Плюс», общий размер задолженности потребителей за тепло составил 2 млрд 960 млн рублей. Больше всех задолжали управляющие компании «МАКО» (179 млн рублей), «ПМК» (170 млн рублей) и «Техкомфорт» (162 млн рублей). Среди товариществ собственников жилья (ТСЖ) лидерами антирейтинга оказались «Химград» (36 млн рублей), «Авиагородок» (19 млн рублей) и «Водники-1» (13 млн рублей).

Ранее сообщалось, что с начала этого года более 69 тысяч пермяков не смогли выехать за границу из-за долгов. По данным компании, сегодня в судах различных инстанций находится 128 тысяч исков по задолженности за тепло и горячее водоснабжение.