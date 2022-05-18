18 мая 2022
17 мая 2022

В ХМАО дом мечты с райским пейзажем продается за 45 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, новостройки, ключи от квартиры, ключи, новостройка, квартира, ипотека, покупка квартиры
В трехэтажном доме есть зимний сад, сауна и два подземных гаража Фото:

В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) выставлен на продажу особняк на берегу Оби площадью 380 квадратных метров. Стоимость дома — 45 миллионов рублей. В описании на сайте «Авито» указано, что это «дом мечты» с «райским пейзажем».

«Дом мечты. Хотите любоваться безупречным видом с лоджии? Райский пейзаж — это у нас! Особняк на берегу Оби — ожидает нового хозяина. Европейский интерьер: все зоны отдыха витражного застекления, зимний сад, сауна, место для бассейна и хаммама, два подземных гаража», — сообщается в объявлении.

В доме три этажа, шесть комнат. Площадь участка — девять соток. Продавцом особняка на сайте указана компания «Командор недвижимость».

Ранее URA.RU писало, что стоимость квартир в строящемся жилом комплексе «Гудзон» в Сургуте достигает 43 миллионов рублей. Согласно сервисам «Авито» и «Этажи», это самое дорогостоящее жилье в регионе.

Трехэтажный дом с витражным остеклением
Вид из окна одной из комнат
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»
Подписаться
В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) выставлен на продажу особняк на берегу Оби площадью 380 квадратных метров. Стоимость дома — 45 миллионов рублей. В описании на сайте «Авито» указано, что это «дом мечты» с «райским пейзажем». «Дом мечты. Хотите любоваться безупречным видом с лоджии? Райский пейзаж — это у нас! Особняк на берегу Оби — ожидает нового хозяина. Европейский интерьер: все зоны отдыха витражного застекления, зимний сад, сауна, место для бассейна и хаммама, два подземных гаража», — сообщается в объявлении. В доме три этажа, шесть комнат. Площадь участка — девять соток. Продавцом особняка на сайте указана компания «Командор недвижимость». Ранее URA.RU писало, что стоимость квартир в строящемся жилом комплексе «Гудзон» в Сургуте достигает 43 миллионов рублей. Согласно сервисам «Авито» и «Этажи», это самое дорогостоящее жилье в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...