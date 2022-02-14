В Сургуте строят дом с самыми дорогими квартирами в ХМАО

Стоимость квартир в доме «Гудзон» достигает 43 миллионов рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Стоимость квартир в строящемся жилом комплексе «Гудзон» в Сургуте достигает 43 миллионов рублей. Согласно сервисам «Авито» и «Этажи», это самое дорогостоящее жилье в регионе.

«Двухкомнатная квартира в „Гудзоне“. Особенности планировки: отдельный вход, панорамное остекление, свободная планировка, второй санузел, терраса с выходом на крышу, второй свет, зенитное окно, гардеробная, угловая, французский балкон, двухуровневая, постирочная», — сказано в описании на сайте «Авито». Точная стоимость квартиры составляет 43 млн 270 тысяч рублей, а площадь — 334 кв. метра.

Также в доме продаются трехкомнатные квартиры стоимостью в 31-36 млн рублей. Застройщиком является ООО «Брусника», а срок сдачи дома намечен на третий квартал 2023 года. Дом находится в непосредственной близости к центральной части города на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Университетская.

Ранее URA.RU писало, что дольщики в Сургуте подали коллективный иск к компании «Брусника» за задержку строительства. Однако руководство строительной компании заподозрило одного из дольщиков в манипуляции.