14 февраля 2022
13 февраля 2022

В Сургуте строят дом с самыми дорогими квартирами в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, новостройки, ключи от квартиры, ключи, новостройка, квартира, ипотека, покупка квартиры
Стоимость квартир в доме «Гудзон» достигает 43 миллионов рублей Фото:

Стоимость квартир в строящемся жилом комплексе «Гудзон» в Сургуте достигает 43 миллионов рублей. Согласно сервисам «Авито» и «Этажи», это самое дорогостоящее жилье в регионе.

«Двухкомнатная квартира в „Гудзоне“. Особенности планировки: отдельный вход, панорамное остекление, свободная планировка, второй санузел, терраса с выходом на крышу, второй свет, зенитное окно, гардеробная, угловая, французский балкон, двухуровневая, постирочная», — сказано в описании на сайте «Авито». Точная стоимость квартиры составляет 43 млн 270 тысяч рублей, а площадь — 334 кв. метра.

Также в доме продаются трехкомнатные квартиры стоимостью в 31-36 млн рублей. Застройщиком является ООО «Брусника», а срок сдачи дома намечен на третий квартал 2023 года. Дом находится в непосредственной близости к центральной части города на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Университетская.

Ранее URA.RU писало, что дольщики в Сургуте подали коллективный иск к компании «Брусника» за задержку строительства. Однако руководство строительной компании заподозрило одного из дольщиков в манипуляции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Стоимость квартир в строящемся жилом комплексе «Гудзон» в Сургуте достигает 43 миллионов рублей. Согласно сервисам «Авито» и «Этажи», это самое дорогостоящее жилье в регионе. «Двухкомнатная квартира в „Гудзоне“. Особенности планировки: отдельный вход, панорамное остекление, свободная планировка, второй санузел, терраса с выходом на крышу, второй свет, зенитное окно, гардеробная, угловая, французский балкон, двухуровневая, постирочная», — сказано в описании на сайте «Авито». Точная стоимость квартиры составляет 43 млн 270 тысяч рублей, а площадь — 334 кв. метра. Также в доме продаются трехкомнатные квартиры стоимостью в 31-36 млн рублей. Застройщиком является ООО «Брусника», а срок сдачи дома намечен на третий квартал 2023 года. Дом находится в непосредственной близости к центральной части города на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Университетская. Ранее URA.RU писало, что дольщики в Сургуте подали коллективный иск к компании «Брусника» за задержку строительства. Однако руководство строительной компании заподозрило одного из дольщиков в манипуляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...